Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер в Баку

13 июня Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер, считающийся одним из памятников всемирного культурного наследия в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости начали прогулку со знакомства с Девичьей башней - историко-архитектурным памятником мирового значения. Первой леди Турецкой Республики была предоставлена подробная информация об истории этого древнего памятника.

Затем гости были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве.

Знакомство с баней "Хаджи Бани", являющейся одним из древних историко-культурных памятников в Ичеришехер, и Центром традиционного искусства произвело на гостей приятное впечатление.

В завершение гостям были вручены памятные подарки.