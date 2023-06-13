Участие моего брата Ильхама с супругой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции

Турция и Азербайджан - две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием "Одна нация - два государства", и будем решительно продолжать этот путь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии начала исполнения им своих полномочий является месседжем всему миру и Турции. Он подчеркнул, что посещает Азербайджан вместе с супругой. "Эти визиты являются свидетельством того, насколько глубокие чувства существуют между нами", - сказал президент Турции.