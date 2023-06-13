Президент Ильхам Алиев: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает

В современных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Объем грузов, проходящих через Азербайджан, то есть по Каспийскому морю, с каждым годом увеличивается и будет продолжать увеличиваться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Подчеркнув, что поэтому в Азербайджане расширяются транспортно-логистические возможности, глава государства отметил: "Мы расширяем возможности Бакинского морского порта до 25 миллионов тонн. Железные дороги, судостроительный завод и другая транспортная инфраструктура выводятся на самый современный уровень".