Мы продолжим выполнять задачи в сфере оборонной промышленности

Большое значение имеют шаги, которые предстоит предпринять в области оборонной промышленности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что наряду с шагами, которые должны быть предприняты в сфере оборонной промышленности, важны также вопросы образования в этой сфере, Президент Турции сказал: "В этой области перед нами стоят определенные задачи. Мы продолжим выполнять эти задачи так же, как делали это до сегодняшнего дня".