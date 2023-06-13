Мы довольны успешным выполнением инфраструктурных работ турецкими компаниями в Азербайджане

Наши компании, представляющие частный сектор, успешно продолжают совместную деятельность в сфере сельского хозяйства и животноводства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Кроме того, турецкие подрядные компании успешно работают в транспортной и инфраструктурной сферах в Азербайджане. Это нас особенно радует", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.