https://news.day.az/officialchronicle/1573068.html Мы довольны успешным выполнением инфраструктурных работ турецкими компаниями в Азербайджане - Эрдоган
Мы довольны успешным выполнением инфраструктурных работ турецкими компаниями в Азербайджане - Эрдоган
Наши компании, представляющие частный сектор, успешно продолжают совместную деятельность в сфере сельского хозяйства и животноводства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"Кроме того, турецкие подрядные компании успешно работают в транспортной и инфраструктурной сферах в Азербайджане. Это нас особенно радует", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
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