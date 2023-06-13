https://news.day.az/officialchronicle/1573069.html Быстрое решение вопроса Зангезурского коридора позволит усилить турецко-азербайджанские отношения - Эрдоган
Быстрое решение вопроса Зангезурского коридора позволит усилить турецко-азербайджанские отношения - Эрдоган
Решение вопроса Зангезурского коридора предоставит нам две важные возможности. Благодаря строительству как автомобильной, так и железнодорожной дороги связь между Турцией и Нахчываном еще более укрепится. Эти связи позволят усилить отношения между Турцией и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
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