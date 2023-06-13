Быстрое решение вопроса Зангезурского коридора позволит усилить турецко-азербайджанские отношения

Решение вопроса Зангезурского коридора предоставит нам две важные возможности. Благодаря строительству как автомобильной, так и железнодорожной дороги связь между Турцией и Нахчываном еще более укрепится. Эти связи позволят усилить отношения между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.