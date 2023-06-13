https://news.day.az/officialchronicle/1573070.html Мы полны решимости и дальше успешно претворять в жизнь положения Шушинской декларации - Эрдоган
Мы полны решимости и дальше успешно претворять в жизнь положения Шушинской декларации - Эрдоган
Мы полны решимости и дальше успешно претворять в жизнь положения Шушинской декларации и не пойдем ни на какие уступки в этом вопросе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
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