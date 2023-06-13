Работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, показывают, как стремительно развивается Азербайджан

Одним из важнейших вопросов, к которому Азербайджан проявляет особое отношение, является строительство дорог.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что в ходе своего предыдущего визита он наблюдал на освобожденных от оккупации территориях стремительное строительство тоннелей, мостов и виадуков, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Это наглядно показывает, как стремительно развивается Азербайджан после Первой и Второй карабахских войн. Мы испытываем чувство гордости при виде этого".