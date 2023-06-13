Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил

13 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с государственным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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