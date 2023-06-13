https://news.day.az/officialchronicle/1573081.html Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил
13 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с государственным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре