https://news.day.az/officialchronicle/1573092.html Первые леди Азербайджана и Турции посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST в Баку
Первые леди Азербайджана и Турции посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST в Баку
13 июня Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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