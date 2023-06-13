Первые леди Азербайджана и Турции посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST в Баку

13 июня Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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