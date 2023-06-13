Президент Вьетнама поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

Президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.