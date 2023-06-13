Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией со встречи с Первой леди Турции Эмине Эрдоган

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией со встречи с Первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:

"Рада видеть в Баку дорогую сестру Эмине Эрдоган! Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. В этом наше единство, наша сила! Пусть Всевышний хранит наши народы!"