https://news.day.az/officialchronicle/1573110.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией со встречи с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией со встречи с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией со встречи с Первой леди Турции Эмине Эрдоган.
Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:
"Рада видеть в Баку дорогую сестру Эмине Эрдоган! Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. В этом наше единство, наша сила! Пусть Всевышний хранит наши народы!"
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