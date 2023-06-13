https://news.day.az/officialchronicle/1573124.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Серджо Маттарелле
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Серджо Маттарелле
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, видного государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре