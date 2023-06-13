Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Серджо Маттарелле

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, видного государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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