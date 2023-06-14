https://news.day.az/officialchronicle/1573236.html Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма
14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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