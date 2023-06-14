В Азербайджане утверждены правила выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по разрешению эксплуатации некоторых нежилых строительных объектов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

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