https://news.day.az/officialchronicle/1573265.html В Азербайджане утверждены правила выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов - Указ
В Азербайджане утверждены правила выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по разрешению эксплуатации некоторых нежилых строительных объектов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.
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