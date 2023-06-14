Утверждено соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства подписал в связи с этим соответствующий закон.

Отметим, что вышеупомянутое соглашение было подписано 16 марта этого года в Анкаре.