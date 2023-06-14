https://news.day.az/officialchronicle/1573311.html Утверждено соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Утверждено соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства подписал в связи с этим соответствующий закон.
Отметим, что вышеупомянутое соглашение было подписано 16 марта этого года в Анкаре.
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