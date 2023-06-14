В Азербайджане учреждена медаль "За заслуги в области разминирования".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим "Положение о медали "За заслуги в области разминирования".

Медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" награждаются граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства за следующие заслуги:

1.1.1. за активное участие в развитии области разминирования;

1.1.2. за значительный вклад в эффективное сотрудничество в области разминирования;

1.1.3. за заслуги в развитии и укреплении международных связей Азербайджанской Республики в области разминирования.

Медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики, должна располагаться после них.