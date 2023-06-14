Установлена уголовная ответственность за незаконное подключение к электричеству, газу и воде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправках в законы "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении", утвержденных сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, запрещено подключение объектов - построенных или строящихся без соблюдения требований градостроительного и строительного законодательства (а также объектов, на строительство которых требуется разрешение, но такое разрешение не получено) к системам природного газа, воды, канализации, электро- или теплоснабжения (настоящим законом - к газораспределительной сети).

Согласно предложенной поправке в Уголовный кодекс, за нарушение этих требований предусмотрена ответственность должностных лиц соответствующих предприятий, ответственных за распределение природного газа, воды, канализации, электро- или теплоснабжения.