В Азербайджане установлена уголовная ответственность за незаконное подключение к системам инженерно-коммуникационного обеспечения

Установлена уголовная ответственность за подключение к системам инженерно-коммуникационного обеспечения с нарушением правил, установленных законодательством.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении к Уголовному кодексу, утвержденном сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно данному изменению, незаконное подключение должностными лицами предприятий газо-, водо-, электро- и теплоснабжения, а также канализации к системам инженерно-коммуникационного обеспечения объектов, которые строятся или построены без получения разрешения на строительство, несмотря на то, что для их строительства требуется такое разрешение, будет наказываться штрафом в размере от 2000 до 4000 манатов либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на срок до двух лет.