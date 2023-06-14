В Азербайджане повышаются штрафы за самовольное проведение строительных работ.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Кодекс об административных проступках, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Кодексу, за строительство объектов без получения разрешения соответствующего органа исполнительной власти или учреждения, определенного соответствующим органом исполнительной власти, несмотря на то, что на их строительство требуется разрешение в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом, на физических лиц налагается штраф в размере от 800 до 1000 манатов, на должностных лиц - от 2500 до 4000 манатов, на юридических лиц - в размере от 20 000 до 25 000 манатов.

Согласно добавленной в Кодекс новой статье 395.1-2, за возведение без уведомления о начале строительных работ строительных объектов, в отношении которых применяется уведомительное производство, физическим лицам будет сделано предупреждение или они будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов, должностных лиц будут штрафовать на сумму от 1500 до 2500 манатов, юридических лиц - на сумму от 15 000 до 25 000 манатов. Административная ответственность за предусмотренное административное правонарушение возникнет в отношении объектов строительства, строительство которых началось после вступления в силу настоящей статьи.

Согласно изменению в Кодекс об административных правонарушениях, за неисполнение письменного предписания, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, для устранения нарушений, допущенных в связи с градостроительной деятельностью в рамках государственного градостроительного надзора, также установлен штраф.

Так, за неисполнение письменного предписания, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти для устранения нарушений, допущенных в связи с градостроительной деятельностью в рамках государственного градостроительного надзора, физические лица подлежат штрафу в размере от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 1500 до 2500 манатов, юридические лица - от 15 до 25 тысяч манатов.