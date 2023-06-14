В Азербайджане расширены обязанности глав местной исполнительной власти.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в "Положение о местных исполнительных властях".

Согласно указу, при выявлении нижеследующих обстоятельств, связанных с осуществлением государственного градостроительного надзора на местном уровне, глава местной исполнительной власти в письменной форме рекомендует заказчику (подрядчику) приостановить строительные работы, информирует министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики о приостановке строительных работ и передает всю информацию об этом Государственному комитету по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Государственной службе имущественных вопросов при министерстве экономики Азербайджана:

- несоблюдение требований документов территориального планирования;

- непредотвращение самовольных строительных работ;

- строительство без получения соответствующего разрешения объектов, для возведения которых требуется это разрешение;

- строительство объектов, в отношении которых применялось уведомительное производство, без наличия основания для начала строительных работ в соответствии с Градостроительным и строительным Кодексом Азербайджанской Республики;

- осуществление строительной деятельности на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, не предназначенном для строительных целей.

Глава местной исполнительной власти осуществляет государственный градостроительный надзор на местном уровне в городах, районах города, в том числе в целях предупреждения самовольных строительных работ, территориальный надзор по административно-территориальному округу и территориальный надзор по территориальному административному округу, назначает ответственных лиц из числа работников исполнительной власти по данному надзорному округу, обеспечивает размещение их контактных номеров и адресов электронной почты на официальном интернет-портале исполнительной власти. Эти обязанности не будут относиться к главам исполнительной власти городов с районным делением.