Король Саудовской Аравии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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