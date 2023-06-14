Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Зияддина Исмаил оглу Алиева от должности главы исполнительной власти Губинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Зияддин Исмаил оглу Алиев освобожден от должности главы исполнительной власти Губинского района.