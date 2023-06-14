https://news.day.az/officialchronicle/1573463.html Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Зияддина Исмаил оглу Алиева от должности главы исполнительной власти Губинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Зияддин Исмаил оглу Алиев освобожден от должности главы исполнительной власти Губинского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре