Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального спасения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Day.Az представляет публикацию: 