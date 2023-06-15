https://news.day.az/officialchronicle/1573510.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения.
Как сообщает Day.Az, в публикации приводятся слова общенационального лидера Гейдара Алиева:
"Цель всей моей жизни заключалась лишь в служении азербайджанскому народу, который люблю всем своим естеством, нашей государственности, экономическому, политическому, культурному развитию страны".
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