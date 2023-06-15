https://news.day.az/officialchronicle/1573561.html В Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана
В Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана
15 июня в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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