В Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана

15 июня в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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