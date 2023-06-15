https://news.day.az/officialchronicle/1573580.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана в расширенном составе
Началась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана в расширенном составе
15 июня началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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