Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для прессы

15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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