https://news.day.az/officialchronicle/1573612.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-пакистанские отношения – это отношения между братьями
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-пакистанские отношения – это отношения между братьями
Я очень рад принимать в нашей стране моего дорогого брата, премьер-министра Пакистана. Азербайджано-пакистанские отношения - это отношения между братьями
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Глава государства подчеркнул, что его контакты с премьер-министром Пакистана носят регулярный характер.
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