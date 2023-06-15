Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-пакистанские отношения – это отношения между братьями

Я очень рад принимать в нашей стране моего дорогого брата, премьер-министра Пакистана. Азербайджано-пакистанские отношения - это отношения между братьями

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Глава государства подчеркнул, что его контакты с премьер-министром Пакистана носят регулярный характер.