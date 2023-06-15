https://news.day.az/officialchronicle/1573614.html Президент Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана послужит укреплению братских отношений между нашими странами
Президент Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана послужит укреплению братских отношений между нашими странами
Визит премьер-министра Пакистана послужит укреплению братских отношений между нашими странами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.
Глава государства отметил, что азербайджано-пакистанские отношения основаны на партнерстве, дружбе и братстве.
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