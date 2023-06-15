Президент Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана послужит укреплению братских отношений между нашими странами

Визит премьер-министра Пакистана послужит укреплению братских отношений между нашими странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

Глава государства отметил, что азербайджано-пакистанские отношения основаны на партнерстве, дружбе и братстве.