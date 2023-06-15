Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан демонстрируют поддержку во всех международных организациях

Мы демонстрируем поддержку и солидарность во всех международных организациях. И взаимная поддержка, конечно же, служит еще большему сплочению наших стран и наших народов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Азербайджанский народ очень хорошо знает, кто был с нами во время 44 дней войны - это были Турция и Пакистан, которые выразили решительную поддержку нам", - подчеркнул глава государства.