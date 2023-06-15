Президент Ильхам Алиев: Перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией есть
Сегодня я проинформировал господина премьер-министра о текущих переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению. И перспективы подписания этого соглашения, я думаю, есть.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Армении нужно просто проявить политическую волю и закрепить на бумаге то, о чем они уже официально заявляли - о том, что Карабах - это Азербайджан", - отметил глава государства.
Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать Пакистан в вопросе Кашмира.
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