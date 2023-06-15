Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан приложат все усилия для расширения взаимной торговли

Азербайджан и Пакистан будут прилагать все усилия для расширения взаимной торговли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Шагом к этому будет подписание Меморандума о взаимопонимании, чтобы начать работу над этим и над списком товаров, которые будут включены в список преференциальной торговли между нашими странами", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил наличие больших возможностей в области энергетики, будь то проекты по ископаемому топливу или проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.