Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов

Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сообщил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Сегодня мы также пришли к соглашению об увеличении количества авиарейсов между нашими городами, включая авиарейсы между столицами. Это является очень хорошим результатом нашей сегодняшней встречи", - сказал глава государства.