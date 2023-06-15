https://news.day.az/officialchronicle/1573633.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов
Азербайджан и Пакистан договорились увеличить количество авиарейсов между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сообщил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Сегодня мы также пришли к соглашению об увеличении количества авиарейсов между нашими городами, включая авиарейсы между столицами. Это является очень хорошим результатом нашей сегодняшней встречи", - сказал глава государства.
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