Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений

Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Мы также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности и договорились об увеличении количества совместных военных учений, которые мы проводили в прошлом. В этом есть необходимость, так как ситуация в мире меняется, зоны нестабильности растут", - отметил глава государства.