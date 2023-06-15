https://news.day.az/officialchronicle/1573640.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений
Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Мы также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности и договорились об увеличении количества совместных военных учений, которые мы проводили в прошлом. В этом есть необходимость, так как ситуация в мире меняется, зоны нестабильности растут", - отметил глава государства.
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