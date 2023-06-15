https://news.day.az/officialchronicle/1573647.html Президент Ильхам Алиев: Флаги Пакистана все еще развеваются во многих частях Баку, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад
Президент Ильхам Алиев: Флаги Пакистана все еще развеваются во многих частях Баку, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад
Пакистан и Азербайджан - это страны, которые всегда стоят плечом к плечу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Отметив как важный фактор этих отношений, единство позиций двух народов, как и глав государств, Президент Ильхам Алиев отметил: "Вы можете увидеть флаги Пакистана во многих частях Баку. Они были установлены здесь во время Второй Карабахской войны. И они все еще здесь, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад".
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