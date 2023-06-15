От имени Президента Ильхама Алиева в честь Премьер-министра Пакистана дан официальный ланч

15 июня от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный ланч в честь Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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