https://news.day.az/officialchronicle/1573702.html Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан - ФОТО
15 июня завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммеда Шахбаза Шарифа в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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