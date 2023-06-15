Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

15 июня завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммеда Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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