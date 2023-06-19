https://news.day.az/officialchronicle/1574627.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год"
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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