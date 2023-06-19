Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, как доходы, так и расходы Фонда составят с увеличением на 5 миллионов манатов (2,4 процента) 217,7 миллиона манатов.

Доходы пересмотренного государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 33 миллиарда 779,5 миллиона манатов, что на 3 миллиарда 5,5 миллиона манатов, или 9,8 процента больше утвержденного ранее показателя.