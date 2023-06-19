Увеличены доходы и расходы Госфонда соцзащиты Азербайджана

Увеличены доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.

Согласно изменению, как доходы, так и расходы Госфонда составят 6 миллиардов 268 миллионов манатов, увеличившись на 4 миллиона манатов (0,1 процента).