https://news.day.az/officialchronicle/1574641.html В Азербайджане утверждены изменения в госбюджет на 2023 год
В Азербайджане утверждены изменения в госбюджет на 2023 год
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.
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