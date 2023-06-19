В Азербайджане утверждены изменения в госбюджет на 2023 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.