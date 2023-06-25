Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих минобороны Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличия при исполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, награждаются военнослужащие министерства обороны Азербайджана.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.