https://news.day.az/officialchronicle/1576351.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличия при исполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, награждаются военнослужащие министерства обороны Азербайджана.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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