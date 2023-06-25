В Азербайджане внесены изменения в "Положение о Государственном таможенном комитете"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение О Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в первом предложении пункта 5.5 "Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года № 646, слово "два" заменяется словом "один", а слово "четыре" - словом "три".