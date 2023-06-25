https://news.day.az/officialchronicle/1576496.html Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с министерством молодежи и спорта
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с министерством молодежи и спорта
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 18 апреля 2006 года № 392 "Об утверждении Положения о министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики, структуры министерства и установлении численности работников аппарата ведомства".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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