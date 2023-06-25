Расширен состав Государственной комиссии Азербайджана по обязательствам Конвенции ООН об изменении климата

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 30 апреля 1997 года № 560 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств, принятых Азербайджанской Республикой в​​соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата, утвержденной Азербайджанской Республикой 10 января 1995 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, расширен состав Государственной комиссии, созданной для обеспечения выполнения обязательств, принятых Азербайджанской Республикой в ​​соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

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