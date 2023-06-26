Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов нашей страны! Желаю всем крепкого здоровья, нашей Родине - мира и спокойствия".