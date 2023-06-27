Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Джибути по случаю Дня независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Джибути - Днем независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-джибутийских межгосударственных отношений в русле дружбы в интересах наших народов, успешного продолжения нашего эффективного сотрудничества в многосторонних институтах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Джибути - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.