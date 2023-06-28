https://news.day.az/officialchronicle/1576969.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Сердечно поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Гурбан! Да примет Аллах все жертвоприношения!"
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