Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Гурбан! Да примет Аллах все жертвоприношения!"