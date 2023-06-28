https://news.day.az/officialchronicle/1577090.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
28 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Главы государств поздравили друг друга и народы обеих стран со священным праздником Гурбан и передали наилучшие пожелания.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей.
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